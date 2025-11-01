Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita persa 2-1 contro la Juventus:
Cremonese, Nicola: "Prestazione importante contro la Juve. Rispetto alla gara con l'Inter…"
"I miei ragazzi mi hanno fatto rosicare per non aver portato a casa un punto e questo è bello. Diciamo che rispetto alla partita contro l'Inter abbiamo giocato con una consapevolezza diversa. La prestazione è stata importante, dobbiamo continuare così. Mi sono innamorato di questo gruppo e di questo ambiente".
"Abbiamo avuto delle partite impegnative, ma i ragazzi hanno risposto sempre presente. Contro queste squadre si può perdere, ma ho visto una squadra che voleva fare un'ottima partita.
