Cremonese, Nicola: “Prestazione importante contro la Juve. Rispetto alla gara con l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita persa 2-1 contro la Juventus:

"I miei ragazzi mi hanno fatto rosicare per non aver portato a casa un punto e questo è bello. Diciamo che rispetto alla partita contro l'Inter abbiamo giocato con una consapevolezza diversa. La prestazione è stata importante, dobbiamo continuare così. Mi sono innamorato di questo gruppo e di questo ambiente".

"Abbiamo avuto delle partite impegnative, ma i ragazzi hanno risposto sempre presente. Contro queste squadre si può perdere, ma ho visto una squadra che voleva fare un'ottima partita. 

(Fonte: Sky)

