Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Roma Julio Baptista ha raccontato di essere stato anche molto vicino all'Inter

Veniamo alle sliding doors. Ce ne sono almeno un paio da raccontare, entrambe in direzione Milano. La prima fu colpa di un desiderio di Galliani…

«Era il 2007, venivo da due anni così così tra Madrid e Londra. So che il Milan mi voleva. Alla fine, però, presero Pato e io andai alla Roma. E pensare che a maggio di quell’anno vinsero la Champions…».