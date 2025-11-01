Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Roma Julio Baptista ha raccontato di essere stato anche molto vicino all'Inter
Julio Baptista: “Mi voleva Mou, mi chiamò Moratti. La Roma chiedeva troppo e presero Sneijder”
Veniamo alle sliding doors. Ce ne sono almeno un paio da raccontare, entrambe in direzione Milano. La prima fu colpa di un desiderio di Galliani…
«Era il 2007, venivo da due anni così così tra Madrid e Londra. So che il Milan mi voleva. Alla fine, però, presero Pato e io andai alla Roma. E pensare che a maggio di quell’anno vinsero la Champions…».
La vittoria della Champions che arriva dove doveva andare lei sembra una costante nei suoi intrecci di mercato. Infatti, successe una cosa simile anche prima del triplete dell’Inter di Mourinho. In quel caso mancava solo la firma?
«Eravamo davvero molto vicini, sì. Ci fu anche una chiamata con Moratti, piacevo a Mou. Poi non se ne fece nulla: i giallorossi volevano più soldi. L’Inter, quindi, andò su Sneijder, mio ex compagno al Real. Peccato, forse tra le due sarei riuscito a vincere una Champions…».
