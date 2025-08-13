L'ex attaccante dell'Inter Hernan Crespo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile arrivo di Lookman e degli acquisti necessari:
Crespo: “Se l’Inter prende Lookman si siede al tavolo del Napoli. Difesa lenta, serve innesto”
"Se prende Lookman l'Inter fa un super affare e, secondo me, si mette al livello del Napoli. Se invece i nerazzurri non acquistano l'attaccante dell'Atalanta, allora il divario con il Napoli resta, perché la squadra di Conte ha una rosa più profonda e di maggiore qualità. Inoltre l'Inter deve sistemare qualcosa là dietro, perché il reparto arretrato è po' troppo lento e soffre quando deve affrontare avversari che puntano tutto sulla velocità. Sono bravi a difendere in area, però faticano molto in campo aperto. A centrocampo, che è il cuore di qualsiasi squadra, non c'è un sostituto di Calhanoglu e questo è un problema. Sucic mi piace, Barella è una garanzia, ma serve uno che detti i tempi e, quando manca Calhanoglu, chi fa girare il motore?".
