"Se prende Lookman l'Inter fa un super affare e, secondo me, si mette al livello del Napoli. Se invece i nerazzurri non acquistano l'attaccante dell'Atalanta, allora il divario con il Napoli resta, perché la squadra di Conte ha una rosa più profonda e di maggiore qualità. Inoltre l'Inter deve sistemare qualcosa là dietro, perché il reparto arretrato è po' troppo lento e soffre quando deve affrontare avversari che puntano tutto sulla velocità. Sono bravi a difendere in area, però faticano molto in campo aperto. A centrocampo, che è il cuore di qualsiasi squadra, non c'è un sostituto di Calhanoglu e questo è un problema. Sucic mi piace, Barella è una garanzia, ma serve uno che detti i tempi e, quando manca Calhanoglu, chi fa girare il motore?".