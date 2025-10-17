Crespo: “Rimpianti? Istanbul 2005, che rabbia se ci ripenso. Solo da poco ho fatto pace con…”

"Nel 2002, in Giappone e Corea, fu un disastro. Non superammo il primo turno. E nel 2006 venimmo eliminati, sempre ai quarti, dalla Germania padrona di casa ai calci di rigore. Per tutta la carriera ho inseguito il Mondiale: la mia generazione è nata con il mito di Maradona e della Coppa del 1986, il Gol del Secolo, e tutte quelle faccende lì. Abbiamo sognato di far rivivere agli argentini quei momenti magici, ma non ci siamo riusciti. È un rimpianto che mi porto dentro".