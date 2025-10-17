Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato dei suoi rimpianti da calciatore. El Valdanito, oltre a parlare di Argentina, ricorda la sconfitta in finale di Champions nel 2005 contro il Liverpool:
Crespo: “Rimpianti? Istanbul 2005, che rabbia se ci ripenso. Solo da poco ho fatto pace con…”
"Nel 2002, in Giappone e Corea, fu un disastro. Non superammo il primo turno. E nel 2006 venimmo eliminati, sempre ai quarti, dalla Germania padrona di casa ai calci di rigore. Per tutta la carriera ho inseguito il Mondiale: la mia generazione è nata con il mito di Maradona e della Coppa del 1986, il Gol del Secolo, e tutte quelle faccende lì. Abbiamo sognato di far rivivere agli argentini quei momenti magici, ma non ci siamo riusciti. È un rimpianto che mi porto dentro".
Già che siamo in argomento: altri rimpianti?
"Istanbul 2005, finale di Champions League tra Milan e Liverpool. Dopo la rete di Maldini, segno una doppietta, finiamo il primo tempo in vantaggio 3-0 e poi gli inglesi ci rimontano e perdiamo ai rigori. Non è mica facile da digerire una sconfitta dopo aver realizzato una doppietta... Per anni non ho più voluto rivedere quella partita. Soltanto di recente ho fatto pace con quella storia maledetta. Però non insistiamo troppo, perché altrimenti mi torna fuori la rabbia".
