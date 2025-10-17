Tra i tanti temi affrontati da Piero Ausilionella chiacchierata concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, c'è anche l'acquisto da parte del ds dell'Inter di Lautaro Martinez nel 2017.
Mercato, Ausilio ammette: “Sai che figura di merda avrei rimediato se non avessi preso…”
Piccola ammissione del ds dell'Inter Piero Ausilio nella chiacchierata concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni
Il dirigente ha ammesso in merito: "Aveva già firmato con l’Atletico Madrid. Ho viaggiato, rischiando di tornare senza il giocatore. Sai che figura di merda avrei rimediato...
Berta disse che Lautaro stracciò tre contratti? Se lo dice Andrea... So di uno. Mi misi in mezzo puntando sul fatto che i club non avevano ancora raggiunto l’accordo. Però di cose buone ne abbiamo fatte anche altre. Micki a zero perché alla Roma non lo volevano più".
