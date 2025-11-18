La sua Croazia ha raggiunto l'obiettivo Mondiale, si è qualificata dopo aver vinto tre a due la partita contro Montenegro. Il Ct Dalic alla fine della partita ha parlato dei suoi, ma non solo: «Abbiamo raggiunto la qualificazione dopo una gara dura. Abbiamo mostrato carattere e mentalità nonostante degli errori. Ma dobbiamo essere felici per aver conquistato la miglior qualificazione della nostra storia».
Dalic: “Non so cosa sia successo all’Italia, non me l’aspettavo. Play-off difficili, ma…”
Il ct della Croazia, su SportMediaset, ha parlato della qualificazione dei suoi ragazzi (tra cui Sucic) ma anche della mancata qualificazione diretta dell'Italia
Al ct hanno poi chiesto anche dell'Italia: «Non lo so, è davvero strano che l'Italia non si qualifichi ai Mondiali per due volte di fila e poi vinca l'Europeo. Anche adesso dovranno giocare i play off e sarà difficile. Non so cosa possa succedere ad un Paese con milioni di persone e un alto livello di calcio di non riuscire a superare la fase a girone, ma non me lo aspettavo. Ricordo quello che è successo agli Europei e vi auguro il meglio. Spero che la Nazionale italiana arrivi al Mondiale dopo due assenze di fila», ha risposto l'allenatore.
(Fonte: SM)
