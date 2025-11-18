La sua Croazia ha raggiunto l'obiettivo Mondiale , si è qualificata dopo aver vinto tre a due la partita contro Montenegro. Il Ct Dalic alla fine della partita ha parlato dei suoi, ma non solo: «Abbiamo raggiunto la qualificazione dopo una gara dura. Abbiamo mostrato carattere e mentalità nonostante degli errori. Ma dobbiamo essere felici per aver conquistato la miglior qualificazione della nostra storia».

Al ct hanno poi chiesto anche dell'Italia: «Non lo so, è davvero strano che l'Italia non si qualifichi ai Mondiali per due volte di fila e poi vinca l'Europeo. Anche adesso dovranno giocare i play off e sarà difficile. Non so cosa possa succedere ad un Paese con milioni di persone e un alto livello di calcio di non riuscire a superare la fase a girone, ma non me lo aspettavo. Ricordo quello che è successo agli Europei e vi auguro il meglio. Spero che la Nazionale italiana arrivi al Mondiale dopo due assenze di fila», ha risposto l'allenatore.