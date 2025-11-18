L'ex calciatore e dirigente del Milan ha parlato a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport

Alessandro De Felice Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 22:46)

Paolo Maldini, ex calciatore e dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport:

L'Italia ce la farà ad andare al Mondiale?

"Speriamo. Per le nuove generazioni, per i ragazzi che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale, dunque per i più giovani. Ma anche per Rino e per tutti noi, siamo tutti tifosi della Nazionale".

La Nazionale è davvero così debole come si dice?

"I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate. Ho visto un po' di Germania-Lussemburgo e, paradossalmente, il Lussemburgo ha dominato per un tempo. Questo sembra incredibile, ma dobbiamo renderci conto che c'è un'evoluzione di tutte le altre nazionali e noi dobbiamo rimanere al passo".

Domenica c'è il derby tra Milan e Inter: sfida equilibrata?

"Il derby è strano. Noi abbiamo perso 6-7 derby di fila, magari vincendo poi il campionato. Poi abbiamo cominciato a rivincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina il risultato finale".

Al Napoli c'è un Conte sotto pressione dopo gli ultimi risultati e lo sfogo di Bologna.

"Sotto pressione di sicuro, lui è nato sotto pressione ed è il suo modo di affrontare la vita e il calcio. Ma tra Inter, Juventus e Napoli se la giocheranno. Poi se il Milan riesce a mantenere questa classifica sul finale, ci proverà".