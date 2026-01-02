Dallinga: “Inter-Bologna? Gara importante soprattutto per un aspetto”

Thijs Dallinga, attaccante olandese del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla sfida sfida contro l’Inter di San Siro in campionato, altro scontro tra nerazzurri e felsinei dopo quello di dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad.

"Dura scegliere, per cui dico che tutto è possibile fino a quando, e su questo non ci sono dubbi, ci alleneremo così e come sempre. Lo facciamo per raggiungere il massimo, in ogni competizione, per cui non scelgo: andiamo avanti lottando su tutto".