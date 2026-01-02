Thijs Dallinga, attaccante olandese del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla sfida sfida contro l’Inter di San Siro in campionato, altro scontro tra nerazzurri e felsinei dopo quello di dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Dallinga: “Inter-Bologna? Gara importante soprattutto per un aspetto”
news
Dallinga: “Inter-Bologna? Gara importante soprattutto per un aspetto”
Le dichiarazioni dell'attaccante del Bologna, che si appresta ad affrontare nuovamente i nerazzurri di Chivu
Europa tramite campionato, un’altra Coppa Italia e vittoria in Europa League: scelga il suo 2026...
"Dura scegliere, per cui dico che tutto è possibile fino a quando, e su questo non ci sono dubbi, ci alleneremo così e come sempre. Lo facciamo per raggiungere il massimo, in ogni competizione, per cui non scelgo: andiamo avanti lottando su tutto".
Intanto c’è l’Inter: ultimamente, più gioie che no.
"Abbiamo già dimostrato di poter competere con tutte le grandi squadre in Italia. Contro l’Inter sarà una gara importante soprattutto per un aspetto: vogliamo tornare più in alto in classifica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA