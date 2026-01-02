Intervistato dal Resto del Carlino, l'ex Inter Fabbian ha parlato della gara di domenica sera e anche del tecnico dei nerazzurri Chivu

Intervistato dal Resto del Carlino, l'ex Inter Fabbian ha parlato della gara di domenica sera e anche del tecnico dei nerazzurri Chivu

«Siamo un gruppo sano e molto unito: vittorie e sconfitte le viviamo così, da gruppo vero».

«Là ho fatto quattro anni di settore giovanile, che hanno dato un'impronta importante al calciatore che sono oggi».

Là poteva tornare in estate se l'Inter avesse esercitato il diritto di recompra: come ha vissuto quei giorni?

«Li ho vissuti al mare ed ero molto tranquillo».

«No, perché perdere fa sempre male, specie se è una finale. Ma dobbiamo guardare avanti».

«Chivu è una bravissima persona e un bravo allenatore. La cosa che ti colpisce in lui è l'umiltà: non mi stupisce che stia facendo così bene».