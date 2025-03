Stephan Dalmat, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della squadra nerazzurra con il sito 'Superscommesse.it'. E quando gli hanno chiesto dei tre obiettivi che i nerazzurri stanno provando a centrare ha sottolineato: «Vincere è sempre difficilissimo. L'Inter di Mourinho aveva molti campioni. Ma questa Inter mi piace. Può giocarsi le sue chance, ha qualità ed esperienza. In campionato è riuscita a ottenere qualche punto di vantaggio, anche se il Napoli potrà ripartire approfittando delle molte partite che l'Inter dovrà affrontare in pochi mesi, quindi ci sarà da fare molta attenzione. Il Bayern, che affronterà in Champions, è un'ottima squadra e sta andando molto forte anche in Bundesliga. Ma l'Inter non dovrà avere paura. Sarà importante fare bene nella gara di andata. Penso che Inzaghi abbia gli uomini giusti per dimostrare di essere davvero una squadra forte. Sarebbe bellissimo tornare a Milano con una nuova Champions».