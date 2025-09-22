L'ex difensore nerazzurro dice la sua sulla squadra di Chivu, tornata a vincere in campionato, e sulla corsa scudetto

Fabio Alampi Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 17:46)

Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "L'Inter, come tante squadre della Serie A, ha cambiato allenatore, ha camiato diversi giocatori, quindi secondo me un periodo di assestamento ci sta tutto. Favorita per lo scudetto? Non sempre la squadra sulla carta più forte è la favorita. Secondo me quest'anno può essere il Napoli: ha qualcosa in più rispetto alle altre, viene da un campionato vinto, ha confermato la squadra e si è rinforzato, l'allenatore è lo stesso e tutti lo conosciamo. Sono d'accordo sul fatto che i dirigenti dell'Inter hanno fatto quello che la proprietà richiedeva: l'Inter, insieme a Roma, Juventus e Milan, darà del filo da torcere al Napoli, che in questo momento per me rimane la favorita".

"Inzaghi e il suo addio? Avendoci lavorato per due anni so che professionista è, e sicuramente lo è stato fino alla fine. Non credo che le voci di un suo addio abbiano potuto in qualche modo distrarre la squadra. Penso che una partita storta può succedere a tutti, purtroppo è capitato in una finale di Champions League. Questo dimostra che anche i grandi giocatori sono degli uomini e possono sbagliare".

"Campionato più vinto dal Napoli o più perso dall'Inter? Ragiono sempre in un'unica direzione: quando uno vince, è perchè se lo è meritato. Il Napoli era una squadra attrezzata per poter lottare fino alla fine, non partiva sicuramente favorito ma due anni prima aveva già vinto, poi tutti conosciamo la personalità di Conte e l'impronta che lascia. Una volta arrivati a marzo e vedendo che erano in alto ci hanno provato e ce l'hanno fatta. L'Inter ha fatto il doppio delle partite, non è sicuramente un alibi, però è normale che se fai 60 partite qualcosa lo perdi per strada.

Difesa da ringiovanire? Se i dirigenti dell'Inter, tra i migliori in Europa, hanno deciso di continuare con questa difesa è perchè hanno visto dei punti di forza. Hanno ringiovanito dove c'era da ringiovanire. Anche i dirigenti, come i giocatori, vogliono vincere: se hanno puntato per un altro anno con la stessa squadra è perchè ci credono al 100%. Il mio futuro? Il calcio ha fatto parte della mia vita e continuerà a farne parte. Non credo come allenatore: mi piacerebbe lavorare con i giovani".