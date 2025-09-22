FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta: “Difficoltà fisiologiche, ma serve molta calma. Siamo convinti che squadra e Chivu…”

news

Marotta: “Difficoltà fisiologiche, ma serve molta calma. Siamo convinti che squadra e Chivu…”

Marotta: “Difficoltà fisiologiche, ma serve molta calma. Siamo convinti che squadra e Chivu…” - immagine 1
Le parole del presidente nerazzurro: "Siamo convinti che la cultura del lavoro e i valori della squadra e dell'allenatore siano sufficienti a riportarci dove vogliamo"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così dell'inizio un po' altalenante di stagione: "Siamo solo alla quarta giornata e abbiamo già giocato in trasferta una delle partite più importanti della stagione: bisogna avere pazienza.

Marotta: “Difficoltà fisiologiche, ma serve molta calma. Siamo convinti che squadra e Chivu…”- immagine 2

C'è stato il cambio dell'allenatore, è fisiologico avere qualche difficoltà, ma serve molta calma: siamo convinti che la cultura del lavoro e i valori della squadra e dell'allenatore siano sufficienti a riportarci dove vogliamo arrivare. Siamo molto contenti di aver lanciato due espressioni del nostro Settore Giovanile: Cristian Chivu che ha allenato per sei stagioni, con importanti successi con la Primavera, e Francesco Pio Esposito, cresciuto proprio nel nostro Settore Giovanile.

Marotta: “Difficoltà fisiologiche, ma serve molta calma. Siamo convinti che squadra e Chivu…”- immagine 3
Getty

Questo è un aspetto che ci lusinga: bisogna avere il coraggio di lanciare i giovani. Accanto a giocatori che magari a fine carriera arrivano in Italia portando il proprio bagaglio di esperienza è importante far esordire i giovani: negli ultimi anni anche i grandi Club stanno seguendo questa politica, questi giovani rappresentano il futuro dei Club e della nazionale".

Leggi anche
Gravina: “Non giocare contro Israele sarebbe un errore madornale: ecco i motivi”
Santanché: “San Siro? Demolirlo non è utile, bisogna fare le cose con buonsenso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA