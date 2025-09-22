Le parole del presidente nerazzurro: "Siamo convinti che la cultura del lavoro e i valori della squadra e dell'allenatore siano sufficienti a riportarci dove vogliamo"

Marco Astori Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 17:32)

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così dell'inizio un po' altalenante di stagione: "Siamo solo alla quarta giornata e abbiamo già giocato in trasferta una delle partite più importanti della stagione: bisogna avere pazienza.

C'è stato il cambio dell'allenatore, è fisiologico avere qualche difficoltà, ma serve molta calma: siamo convinti che la cultura del lavoro e i valori della squadra e dell'allenatore siano sufficienti a riportarci dove vogliamo arrivare. Siamo molto contenti di aver lanciato due espressioni del nostro Settore Giovanile: Cristian Chivu che ha allenato per sei stagioni, con importanti successi con la Primavera, e Francesco Pio Esposito, cresciuto proprio nel nostro Settore Giovanile.

Questo è un aspetto che ci lusinga: bisogna avere il coraggio di lanciare i giovani. Accanto a giocatori che magari a fine carriera arrivano in Italia portando il proprio bagaglio di esperienza è importante far esordire i giovani: negli ultimi anni anche i grandi Club stanno seguendo questa politica, questi giovani rappresentano il futuro dei Club e della nazionale".