Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega Serie A: "Lautaro ride poco? No, è simpatico. È un po' come Dumfries, fanno vedere che sono seri però sono divertenti. Per loro quando entri nel tappeto verde è lavoro, è dedizione, è serietà, e quindi vogliono trasmetterlo. Ovviamente Lautaro ha anche un ruolo importante, essendo capitano".
D’Ambrosio: “Lautaro migliorato molto, è più uomo squadra. Appena arrivato…”
L'ex difensore dell'Inter descrive così l'attaccante argentino, sempre più leader e simbolo dei nerazzurri
"Mi colpisce il modo in cui calcia, in ogni posizione. Devo dire che è migliorato tanto: appena arrivato, forse anche per mettersi in mostra, era molto più egoista, voleva segnare molto di più, adesso meno, è più uomo squadra. Non che prima non lo fosse, ma i bomber stanno bene quando segnano".
