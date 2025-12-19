Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega Serie A: "Lautaro ride poco? No, è simpatico. È un po' come Dumfries, fanno vedere che sono seri però sono divertenti. Per loro quando entri nel tappeto verde è lavoro, è dedizione, è serietà, e quindi vogliono trasmetterlo. Ovviamente Lautaro ha anche un ruolo importante, essendo capitano".