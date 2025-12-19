Lunga intervista concessa da Paolo Di Canio al Messaggero. L'opinionista ha parlato così del campionato italiano

Matteo Pifferi Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 17:00)

Lunga intervista concessa da Paolo Di Canio al Messaggero. L'opinionista ha parlato così del campionato italiano:

«II nostro è davvero un campionato particolare, dove si festeggiano gli arrivi di De Bruyne e Modric e non si pensa al futuro come fanno in Inghilterra. La Premier, ormai, è la NBA del calcio. Noi arriviamo anche dopo la Liga e la Bundesliga, siamo alla pari della Ligue1 francese, tanto che rischiamo di non andare al mondiale per la terza volta di fila».

Sulla Roma

«L’inserimento di Gasperini nella Roma mi ha sorpreso e convinto, è riuscito a capire l’ambiente e ha valorizzato la squadra che gli è stata messa a disposizione, che non è proprio la migliore».

Manca un centravanti, intanto.

«Esatto, ma il tecnico lo ha capito e gioca un calcio che gli consente di vincere le partite spesso per 1-0. Ma se la Roma fa un gol riesce a difenderlo, se lo prende, invece, perde perché non è in grado di rifarlo. Il lavoro di Gasperini è stato straordinario anche se il suo fuoriclasse non gioca in attacco».

Di Canio, di chi si tratta?

«Di Svilar, un portiere eccezionale. Guardate i voti e le parate che riesce a fare. Spesso salva la Roma e, comunque, le consente con i suoi interventi di vincere. Ce n’è un altro in Italia: Maignan, del Milan, quasi sempre il migliore in campo proprio come Svilar».

Roma da scudetto, dunque.

«Io dico che tutto dipende da Inter e Napoli, se loro girano per gli altri in palio ci sono solo due posti Champions. C’è troppa differenza. E aspetto di vedere il clima intorno alla squadra giallorossa nel momento in cui le cose non andranno bene come adesso».

Parlava di scudetto diviso tra Napoli e Inter.

«Chivu sta facendo bene, è forse l’unica squadra che può dominare le partite. Ha ricambi forti: Pio Esposito e Bonny sono alternative di livello, Inzaghi aveva Correa, Arnautovic e Taremi. Però i primi due li aveva portati lui…E Simone trascurava Zielinski che sta dimostrando di essere ancora un top player. Conte ha problemi di organico, ha già perso tanto».