Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto agente, ha toccato vari argomenti, dal primo gol di Esposito con l'Italia alla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
"Gli attaccanti finalmente stanno facendo bene. Sono fondamentali per fare risultati. È stata una buona partita ma non montiamoci la testa. Pio Esposito? È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. Sta facendo grandi cose".
Che piega può prendere il campionato?—
"Vedo Napoli e Inter le più attrezzate per giocarsi il campionato, le altre non credo che possano giocarsi il titolo".
Chiusura su Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus: "È forte, è tra i migliori attaccanti al mondo. Ha sempre fatto gol e continuerà a farli, mi auguro che resti in Italia".
