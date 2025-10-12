FC Inter 1908
Damiani: “Esposito interessantissimo. Scudetto? Sarà duello tra Napoli e Inter”

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto agente, ha toccato vari argomenti, dal primo gol di Esposito con l'Italia alla lotta scudetto
Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto agente, ha toccato vari argomenti, dal primo gol di Esposito con l'Italia alla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

"Gli attaccanti finalmente stanno facendo bene. Sono fondamentali per fare risultati. È stata una buona partita ma non montiamoci la testa. Pio Esposito? È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. Sta facendo grandi cose".

Che piega può prendere il campionato?

"Vedo Napoli e Inter le più attrezzate per giocarsi il campionato, le altre non credo che possano giocarsi il titolo".

Chiusura su Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus: "È forte, è tra i migliori attaccanti al mondo. Ha sempre fatto gol e continuerà a farli, mi auguro che resti in Italia".

