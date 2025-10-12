"La finale di Monaco è stata sia un trauma che un orgoglio. Fai un percorso molto difficile, non è che arrivi in finale senza fare niente"

"La finale di Monaco è stata sia un trauma che un orgoglio. Fai un percorso molto difficile, non è che dalla prima giornata arrivi in finale senza fare niente. Sono orgoglioso perché la stagione è stata molto lunga, ma in tre settimane abbiamo perso tre titoli. È la regola del calcio. C'è rimpianto perché non siamo riusciti a vincere un trofeo dopo nove mesi di stagione, ed eravamo una squadra abituata a vincere".

Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ospite del Festival dello Sport di Trento.

"A Istanbul dovevamo perdere col City, ma abbiamo fatto vedere che tutti si sbagliavano, potevamo anche vincerla. Non avevamo tensione e aspettative e abbiamo fatto molto bene. Col Psg ci siamo bruciati perché giocando contro Bayern e Barcellona abbiamo fatto 4 partite super e pensavamo di poter vincere. È stato tutto sbagliato, dalla mattina fino all'ultimo momento".