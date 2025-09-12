Oscar Damiani, intervistato da TuttoJuve, ha detto la sua su Juventus-Inter : "Presto o tardi, prima o poi bisogna giocare. Non vorrei dire delle banalità, ma sono sempre tre punti che valgono per la classifica e i tifosi. Certo può esserci qualche perplessità sullo stato di forma delle due squadre, questo sì. Paura di perdere? In questo momento no, sicuramente chi vincerà riuscirà ad acquisire una carica di entusiasmo importante. Per chi perderà, invece, sarà un po' più in salita l'inizio di questa stagione".

"In che modo l'Inter sarà diversa rispetto alla partita con l'Udinese? Me l'aspetto più tonica e vogliosa di fare risultato, contro l'Udinese è stato un incidente di percorso che non dovrà più accadere. Problema di formazione per la Juve? A Torino hanno costruito una grande rosa, penso che l'allenatore sarà all'altezza di mettere in campo i migliori. Poi vedremo quel che succederà".

"Khephren Thuram? È già un giocatore di altissimo livello, ha dei picchi molto alti e a volte tende a non essere decisivo. Per diventare un campionissimo, a mio modesto parere, deve riuscire ad avere quella regolarità verso l'alto. Perché poi lui è capace di giocate e di partite ad altissime livello. Chi la spunterà tra i due fratelli Thuram? Non sono per i pronostici, l'unico augurio è che vinca il più forte. E che il suo papà sia orgoglioso di entrambi".