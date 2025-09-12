D’Amico: “Lookman? È dura. Devi gestire il presente dimenticando che…”

Il ds dell'Atalanta si è raccontato a La Gazzetta e ha parlato anche di quanto accaduto in estate con l'attaccante nigeriano

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 settembre - 20:00

«Se sono stato vicino al Milan? Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta». Così il direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico, ha parlato delle voci che lo volevano vicino al club rossonero in estate, prima dell'arrivo di Igli Tare. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il dirigente del club bergamasco ha parlato del suo lavoro e dei colpi di mercato.

«Quello più importante? Quello che verrà. Potrei dire Amrabat preso in prestito e rivenduto a 20 milioni. Ma anche Zaccagni, trovai la chiave per aiutarlo a maturare caratterialmente. In ordine d’importanza non saprei scegliere. Il rimpianto? Quando ero a Verona, Scamacca: non spinsi abbastanza per prenderlo dal Sassuolo», ha detto.

Inevitabile un riferimento a Lookman, il caso che ha reso complicata l'estate dell'Atalanta (e pure quella dell'Inter): «Caso simile a quello di Koopmeiners? Casi molto simili e non piacevoli da vivere. Devi gestire l’oggi dimenticando che sono ragazzi con cui ieri ha vissuto mille cose. Sei costretto ad andare oltre certe emozioni che hai ancora addosso: è dura».