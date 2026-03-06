Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”

Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato così del derby di domenica sera a San Siro tra Milan e Inter

“Il derby di Milano? Mi auguro come tutti gli appassionati di vedere una bella partita. Speriamo nei gol, l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici”.

Ormai lo Scudetto per l’Inter sa di formalità.

“L’Inter è avanti e può permettersi qualche defezione perché le alternative sono di alto livello”.