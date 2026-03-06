Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato così del derby di domenica sera a San Siro tra Milan e Inter:
Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato così del derby di domenica sera a San Siro tra Milan e Inter
“Il derby di Milano? Mi auguro come tutti gli appassionati di vedere una bella partita. Speriamo nei gol, l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici”.
Ormai lo Scudetto per l’Inter sa di formalità.—
“L’Inter è avanti e può permettersi qualche defezione perché le alternative sono di alto livello”.
Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?—
“Sono due squadre di alto livello, ma manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste”.
(Fonte: TMW)
