FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”

news

Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”

Radu Inter Damiani
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato così del derby di domenica sera a San Siro tra Milan e Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato così del derby di domenica sera a San Siro tra Milan e Inter:

Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”- immagine 2

“Il derby di Milano? Mi auguro come tutti gli appassionati di vedere una bella partita. Speriamo nei gol, l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici”.

Ormai lo Scudetto per l’Inter sa di formalità.

—  

“L’Inter è avanti e può permettersi qualche defezione perché le alternative sono di alto livello”.

Damiani: “Derby? L’Inter ha qualcosa in più. E’ davanti e può permettersi…”- immagine 3
Getty Images

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

—  

“Sono due squadre di alto livello, ma manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Garbo: “Inzaghi al Napoli se Conte va via? Credo che possa avere voglia di…”
Braglia: “Milan-Inter? per me i nerazzurri hanno già vinto lo scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA