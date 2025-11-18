Oltre a Marcus Thuram c'è anche Matteo Darmian tra i protagonisti della quarta puntata di "Wheel Talks", il format di Inter TV: "L'Inter per me è come una famiglia, da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. È sempre un piacere e una grande responsabilità giocare in un grande club così. Quello che posso dire è che faremo sempre il massimo per l'Inter".
Darmian: “Inter come una famiglia, darò sempre il massimo. Il ricordo migliore..:”
"Gli inizi? Mi viene in mente quando ero ragazzino, quando ho iniziato all'oratorio: era un momento in cui mi ritrovavo con i miei amici, che sono ancora quelli che sento e frequento. Era un momento di svago, dove non avevamo pensieri, pensavamo solo a divertirci. Mi sono portato dietro questa passione e questa voglia per tutta la carriera, è sempre bello ricordare da dove abbiamo iniziato e da dove veniamo. Ormai ho una certa età, bisgona aiutare i ragazzi più giovani. I miei esempi? La prima cosa che mi è venuta in mente è la mia famiglia, che devo ringraziare tantissimo per quello che mi hanno dato e per i valori che mi hanno trasmesso. Se sono la persona che sono ora è grazie a loro".
"Il ricordo migliore? Se ne devo scegliere uno scelgo la vittoria del ventesimo scudetto, nel derby: tutti sappiamo cosa ha rappresentato per il mondo Inter quella partita, lo scudetto, la seconda stella.
Parma? Mi ricordo la squadra in cui giocava il papà di Thuram, era una squadra fortissima. A Parma ho avuto una bella esperienza, di ritorno dall'Inghilterra, ho fatto un anno che mi è servito tantissimo. Posso solo parlar bene della città e della società".
© RIPRODUZIONE RISERVATA