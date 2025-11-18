Oltre a Marcus Thuram c'è anche Matteo Darmian tra i protagonisti della quarta puntata di "Wheel Talks", il format di Inter TV: "L'Inter per me è come una famiglia, da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. È sempre un piacere e una grande responsabilità giocare in un grande club così. Quello che posso dire è che faremo sempre il massimo per l'Inter".

"Gli inizi? Mi viene in mente quando ero ragazzino, quando ho iniziato all'oratorio: era un momento in cui mi ritrovavo con i miei amici, che sono ancora quelli che sento e frequento. Era un momento di svago, dove non avevamo pensieri, pensavamo solo a divertirci. Mi sono portato dietro questa passione e questa voglia per tutta la carriera, è sempre bello ricordare da dove abbiamo iniziato e da dove veniamo. Ormai ho una certa età, bisgona aiutare i ragazzi più giovani. I miei esempi? La prima cosa che mi è venuta in mente è la mia famiglia, che devo ringraziare tantissimo per quello che mi hanno dato e per i valori che mi hanno trasmesso. Se sono la persona che sono ora è grazie a loro".