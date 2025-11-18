Fabio Caressa, commentatore e giornalista, intervistato da MilanNews a margine del Galà del Calcio AIC, ha parlato così verso il derby di domenica sera: “Molto interessante, secondo me noi stiamo cercando di capire l’andamento del campionato da alcune partite. Alcune secondo me ce lo dicono: io mi aspettavo di capire molto da Roma-Inter però ho capito sì e no… Un tempo una e un tempo l’altro. Milan-Roma ho capito sì e no, lo stesso Juventus-Inter. Inter-Milan ci può dire delle cose perché io credo che possano essere due favorite per il titolo. Mi piacerebbe raccontare un derby con un sacco di gol. In Italia stiamo vedendo pochi gol e mi piacerebbe vedere un derby con poche interruzioni di gioco, perché in Italia stiamo vedendo troppe interruzioni di gioco. Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto. Non faccio riferimento specifico a giocatori del Milan ma è un discorso generale sui giocatori di Serie A”.
Caressa: “Inter-Milan ci dirà cose, vi spiego. Vorrei derby senza mani in faccia se colpiti al petto”
Se Chivu perde il terzo scontro diretto…
“Ma voi siete convinti che questo sarà un anno in cui gli scontri diretti saranno decisivi? Io ho sempre pensato che gli scontri diretti siano decisivi, ma questo invece è un campionato con tale equilibrio che almeno fino alla fine della prima metà sarà importante fare un sacco di punti con gli altri piuttosto che farli negli scontri diretti, che magari molti pareggeranno”.
Come preparerà il Derby Allegri? Sempre con questo “cazzeggio creativo”?
“Ma lui usa sempre il cazzeggio creativo, per lui è molto importante sentire il parere degli altri per poi consolidare la propria idea o magari modificarla in parte. Io credo che, al di la di quello che uno può pensare di Allegri allenatore, io credo che sia il più grande manager che c’è in questo momento in generale. Utilizza delle tecniche che sono proprie dei manager delle HR (risorse umane, ndr) delle grandi industrie e delle grandi aziende. E credo che Conte abbia capito che dovesse uscire dall’interno del sistema per riuscire a trovare una soluzione allo stesso”.
