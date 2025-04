Darmian: “Inter ha fame, vogliamo vincere il più possibile! Seconda stella speciale”

Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della gara di oggi col Cagliari. Ecco le sue parole. "Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito e forte. In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile. Per me quello che conta è mettermi a disposizione della squadra, dei compagni, del mister e dare il mio contributo qualsiasi sia la posizione o il minutaggio. Cerco sempre di lavorare nel migliore dei modi per farmi trovare pronto.