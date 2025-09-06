FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste David: “Con l’Inter partita molto importante. Possiamo lottare per scudetto e Champions”

news

David: “Con l’Inter partita molto importante. Possiamo lottare per scudetto e Champions”

David: “Con l’Inter partita molto importante. Possiamo lottare per scudetto e Champions” - immagine 1
Intervistato da Sportmediaset, l'attaccante della Juve ha parlato della grande sfida contro l'Inter alla ripresa del campionato
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da Sportmediaset, l'attaccante della Juve Jonathan David ha parlato della grande sfida contro l'Inter alla ripresa del campionato:

David: “Con l’Inter partita molto importante. Possiamo lottare per scudetto e Champions”- immagine 2
Getty Images

"Mi sento bene, sempre importante iniziare segnando. L'obiettivo è vincere più partite possibili. Proverà a segnare più gol possibili, se arriverò a 25 sarà felice. Giocare con Vlahovic? Penso di sì, spetta all'allenatore, non ci saranno problemi. Inter? Sappiamo che è una partita molto importante per la stagione e i tifosi, la prepareremo al meglio, vedremo come andrà. Scudetto e Champions? Possiamo competere in tutte le competizioni, cerchiamo di arrivare il più lontano possibile". 

Leggi anche
Akanji: “Cercare casa a Milano? Non ho tempo per questo, quando vado in campo dimentico...
Zanetti: “Lucescu era avanti. Chivu avrà una carriera di successo e vi spiego perché....

© RIPRODUZIONE RISERVATA