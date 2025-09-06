Intervistato da Sportmediaset, l'attaccante della Juve Jonathan David ha parlato della grande sfida contro l'Inter alla ripresa del campionato:
David: “Con l’Inter partita molto importante. Possiamo lottare per scudetto e Champions”
"Mi sento bene, sempre importante iniziare segnando. L'obiettivo è vincere più partite possibili. Proverà a segnare più gol possibili, se arriverò a 25 sarà felice. Giocare con Vlahovic? Penso di sì, spetta all'allenatore, non ci saranno problemi. Inter? Sappiamo che è una partita molto importante per la stagione e i tifosi, la prepareremo al meglio, vedremo come andrà. Scudetto e Champions? Possiamo competere in tutte le competizioni, cerchiamo di arrivare il più lontano possibile".
