Jonathan David , obiettivo di mercato anche dell'Inter che si libererà a parametro zero dal 30 giugno, ha parlato ai microfoni di The Athletic. Queste le sue parole sul suo futuro: "Voglio un club ambizioso che voglia fare qualcosa. Ovviamente, mi piacerebbe lottare per i titoli, vincerli. Una squadra competitiva, vogliosa, con un buon progetto sportivo. Bisogna solo essere preparati a tutto, non si sa mai cosa può succedere.

Ma ovviamente voglio decidere prima dell'inizio del precampionato, così posso ambientarmi e passare del tempo con la mia squadra. Se ho un accordo con il Napoli? No. È un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere la Serie A solo un anno e dire: 'Ok, abbiamo vinto, punto e basta'. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League. Se ho un accordo con la Juve? No.