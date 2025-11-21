«Altro errore da non ripetere: l'Italia deve concentrarsi su una gara alla volta e per il momento conta solo battere l'Irlanda. L'eventualità di giocare la finale in trasferta invece mi preoccupa meno e forse può diventare addirittura un vantaggio, proprio perché in casa le pressioni sarebbero ancora maggiori».

«Infatti le favorite per la vittoria finale del Mondiale saranno come al solito le stesse: le grandi sudamericane come Brasile e Argentina e le migliori europee, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia. È difficile che si scappi da questa ristretta élite. Ma con 48 partecipanti il cammino per arrivare in fondo sarà lungo e difficile per tutti, nel calcio moderno ogni gara è una trappola».