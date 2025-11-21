L'ex CT di Albania e Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato a Repubblica anche dei playoff per il Mondiale che l'Italia dovrà affrontare a marzo 2026:
De Biasi: “Italia, sorteggio favorevole. Ma il pericolo per Gattuso è…”
«Ho già detto che nessun avversario può essere sottovalutato, ma il sorteggio non mi è parso così sfavorevole. L'Italia ha sicuramente i mezzi per battere l'Irlanda del Nord».
Qual è il pericolo per Gattuso?
«Sicuramente la pressione, che dopo due Mondiali saltati sarà enorme. Gattuso e tutto lo staff dovranno essere bravi a isolare i giocatori prima della partita».
L'eventuale finale con la vincente di Galles-Bosnia sarebbe in trasferta...
«Altro errore da non ripetere: l'Italia deve concentrarsi su una gara alla volta e per il momento conta solo battere l'Irlanda. L'eventualità di giocare la finale in trasferta invece mi preoccupa meno e forse può diventare addirittura un vantaggio, proprio perché in casa le pressioni sarebbero ancora maggiori».
Irlanda del Nord, Galles, Bosnia: i nomi del gotha mondiale sono altri...
«Infatti le favorite per la vittoria finale del Mondiale saranno come al solito le stesse: le grandi sudamericane come Brasile e Argentina e le migliori europee, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia. È difficile che si scappi da questa ristretta élite. Ma con 48 partecipanti il cammino per arrivare in fondo sarà lungo e difficile per tutti, nel calcio moderno ogni gara è una trappola».
L'Italia non è ancora sicura di esserci, ma ai Mondiali ci saranno sicuramente dei ct italiani.
«Ormai andare all'estero è la normalità, stiamo contribuendo alla globalizzazione del calcio».
