Nel corso dell'intervista concessa a Libero oggi, Cesare Prandelli , ex ct della Nazionale, ha parlato così della corsa scudetto e del campionato di Serie A.

L’Inter è tornata imbattibile: delle ultime 11 partite ne ha vinte 10.

«Il Milan ora è solido, Allegri gli ha dato coerenza tattica e Tare ha preso giocatori giusti per i ruoli da coprire al meglio. Vedi Rabiot».