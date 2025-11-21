Nel corso dell'intervista concessa a Libero oggi, Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così della corsa scudetto e del campionato di Serie A.
Prandelli: “Chivu non è bravo solo a comunicare! E vi chiedo: ma secondo voi Marotta…”
Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così della corsa scudetto e del campionato di Serie A: il focus sull'Inter
L’Inter è tornata imbattibile: delle ultime 11 partite ne ha vinte 10.
«Dedicandole a chi criticava Chivu dopo un paio di partite storte. Ma secondo costoro, Marotta affidava questa corazzata a un allenatore nel quale non crede?».
L’Inter gioca diversamente dagli anni scorsi.
«Naturale, ogni allenatore propone il calcio in cui crede. Ma aggiungo: Chivu non è bravo soltanto nella comunicazione, nelle conferenze stampa come sento dire».
Domenica è favorito?
«Il Milan ora è solido, Allegri gli ha dato coerenza tattica e Tare ha preso giocatori giusti per i ruoli da coprire al meglio. Vedi Rabiot».
