FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Prandelli: “Chivu non è bravo solo a comunicare! E vi chiedo: ma secondo voi Marotta…”

news

Prandelli: “Chivu non è bravo solo a comunicare! E vi chiedo: ma secondo voi Marotta…”

Prandelli: “Chivu non è bravo solo a comunicare! E vi chiedo: ma secondo voi Marotta…” - immagine 1
Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così della corsa scudetto e del campionato di Serie A: il focus sull'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'intervista concessa a Libero oggi, Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così della corsa scudetto e del campionato di Serie A.

Prandelli: “Chivu non è bravo solo a comunicare! E vi chiedo: ma secondo voi Marotta…”- immagine 2
Getty Images

L’Inter è tornata imbattibile: delle ultime 11 partite ne ha vinte 10.

«Dedicandole a chi criticava Chivu dopo un paio di partite storte. Ma secondo costoro, Marotta affidava questa corazzata a un allenatore nel quale non crede?».

L’Inter gioca diversamente dagli anni scorsi.

«Naturale, ogni allenatore propone il calcio in cui crede. Ma aggiungo: Chivu non è bravo soltanto nella comunicazione, nelle conferenze stampa come sento dire».

Inter
Getty

Domenica è favorito?

«Il Milan ora è solido, Allegri gli ha dato coerenza tattica e Tare ha preso giocatori giusti per i ruoli da coprire al meglio. Vedi Rabiot».

Leggi anche
Stramaccioni: “Pio Esposito? In estate dissi una cosa ma non avrei mai pensato...
Soviero: “Mio gesto a Del Piero? Letto davvero tante cazzate. E so che Alex…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA