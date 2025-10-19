Frenkie de Jong, dopo una lunga trattativa, ha finalmente rinnovato il suo contratto con il Barcellona, ponendo così fine alle voci su una sua possibile partenza a costo zero nell'estate del 2026. Il centrocampista olandese, nel corso di un'intervista rilasciata a El Pais, ha parlato della sua decisione di rimanere in blaugrana: "C'è stato un momento in cui alcune persone nel club volevano vendermi per fare cassa. Credo che sia stato nell'estate del 2023 o del 2022, non lo ricordo bene".

"Ho sempre saputo di voler restare al Barcellona. Sono sempre stato felice di giocare qui. Ero un giocatore con mercato, ma avevo le idee chiare: volevo restare e sapevo che, se stavo bene, avrei giocato. Quando hai un contratto, se vuoi restare, resti. Per questo non avevo paura".