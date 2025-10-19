Frenkie de Jong, dopo una lunga trattativa, ha finalmente rinnovato il suo contratto con il Barcellona, ponendo così fine alle voci su una sua possibile partenza a costo zero nell'estate del 2026. Il centrocampista olandese, nel corso di un'intervista rilasciata a El Pais, ha parlato della sua decisione di rimanere in blaugrana: "C'è stato un momento in cui alcune persone nel club volevano vendermi per fare cassa. Credo che sia stato nell'estate del 2023 o del 2022, non lo ricordo bene".
De Jong: "Ho sempre voluto restare al Barcellona, ma qualcuno voleva vendermi"
De Jong: “Ho sempre voluto restare al Barcellona, ma qualcuno voleva vendermi”
Il centrocampista olandese, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2029, ha raccontato la trattativa con i blaugrana
"Ho sempre saputo di voler restare al Barcellona. Sono sempre stato felice di giocare qui. Ero un giocatore con mercato, ma avevo le idee chiare: volevo restare e sapevo che, se stavo bene, avrei giocato. Quando hai un contratto, se vuoi restare, resti. Per questo non avevo paura".
