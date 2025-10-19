Cruz a InterTV: “Mkhitaryan non dimostra i suoi anni. Bonny che salto di qualità”

Arriva la sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che all'Olimpico superano la Roma di Gasperini agguantandola in vetta alla classifica. Queste le parole di Julio Cruz raccolte nel post match dai microfoni di InterTV: "Grande partita di Mkhitaryan, non si vede l'età che ha. Il risultato che oggi volevamo tutti l'abbiamo trovato ed è bello vedere l'Inter li in classifica alla settima giornata. Prima della gara abbiamo parlato un pò, sapevamo fosse difficile ma credo che l'Inter abbia dominato per gran parte del match, ha fatto quello che doveva fare e questo gol arrivato subito è stato fondamentale. L'Inter sta bene e lo vedi in campo, come giocano come vivono la gara, questo è importante per il gruppo e vedi che fai risultato contro una squadra con una difesa rocciosa come la Roma che ha subito 3 gol in 7 giornate. E' stato molto bravo il mister oggi a correggere a gara in corso inserendo calciatori freschi e la Roma oltre quelle due infilate non ha avuto altre occasioni. Bonny ha fatto un salto di qualità importante ed è anche merito di Chivu, sta facendo bene, è un ragazzo giovane e vive una sana competizione con i suoi compagni di reparto, ed è una cosa bella. Per l'allenatore e per la squadra è bello sapere che ci sono dei rincalzi che fanno bene, penso anche a Frattesi e Pio. Chivu e il suo staff stanno facendo un lavoro bellissimo per questa squadra. Barella? Uno che fa sempre il suo lavoro con la Roma che fa a metà campo un fuorigioco che non vedevo da tempo, Nico è uno che fa la sua prestazione e oggi - come tutta la squadra - ha fatto bene. Tutti ci aspettavamo dopo la sosta di vedere come tornava questa squadra dopo gli impegni con le nazionali e questa è una dimostrazione importante per Cristian e per tutta la squadra. Ora chi pensava all'inizio che Chivu non fosse pronto dovrà ricredersi vedendo come sta andando questa squadra. Allenatore e giocatori entrambi bravi a capirsi e andare avanti. Sommer? A volte si mettono in discussione cose che non si devono mai mettere".