Marco Astori Redattore 18 settembre - 20:56

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Manchester City: "Conte? E' stato molto importante che lui abbia assorbito, rispetto alle precedenti esperienze, l'amore e la passionalità che corre nelle vie di Napoli. Io credo che ad Antonio Conte questo abbia fatto un grande effetto. Poi abbiamo avuto quel successo che lui ha meritato perché ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamo avuto.

Può essere che si sia inquietato per la mia cessione di Kvara, ma non potevo rischiare l'articolo 17 e non volevo dare questa soddisfazione al giocatore, al papà e al suo agente. Quindi a gennaio abbiamo dovuto assolutamente cederlo. E comunque San Gennaro ci ha messo del suo e con Conte e con questi ragazzi straordinari abbiamo portato a casa la vittoria. Il futuro? Il Napoli deve pensare nei prossimi 4 anni di costruire centro sportivo e stadio per completare il ciclo di crescita che già in parte è stato realizzato.

Però dobbiamo stare attenti perché il calcio potente è quello inglese e quello arabo: il resto del mondo è un po' in crisi e sta pagando lo scotto di un'incapacità di far sì che gli stadi virtuali portino a casa quei risultati economici che facciano crescere il calcio. In Inghilterra sono stati straordinari anche a poter decidere che la prima squadra promossa in Premier prende un minimo di 100 milioni di diritti tv. Se questo lo mutuassimo negli altri stati, gli investimenti sarebbero ben diversi: il problema è sempre lì".