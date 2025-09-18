Al termine di Ajax-Inter, Wout Weghorst ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport. Secondo l'attaccante, l'Ajax ha giocato meglio dell'Inter nel primo tempo. "A essere sincero, penso addirittura che siamo stati la squadra migliore nel primo tempo. Alla fine, al quarantesimo minuto c’è stato ovviamente un momento molto importante. Abbiamo avuto una grandissima occasione con Mika (Godts, ndr), che naturalmente deve entrare, perché così andiamo noi sull’1-0.".

"Sono dettagli, naturalmente. O vai all’intervallo in vantaggio, oppure, come è successo, ci vai sotto 0-1. Credo sia stato un momento molto importante, davvero un peccato. Ho trovato che fossimo dominanti, che fossimo forti nei contrasti. Ho visto che eravamo aggressivi, che a tratti li abbiamo messi davvero sotto pressione. Ed era proprio quello che volevamo, per cercare di ottenere qualcosa. A livello di costruzione siamo anche riusciti a uscire bene in alcune situazioni, oppure talvolta giocando direttamente sulla seconda palla su di me. Il piano che avevamo è emerso abbastanza chiaramente. La sensazione era positiva, e questa sensazione la condividevamo anche nello spogliatoio”.