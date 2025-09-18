fcinter1908 news interviste Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…”

news

Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…”

Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…” - immagine 1
Al termine di Ajax-Inter, l'attaccante ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Ajax-Inter, Wout Weghorst ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport. Secondo l'attaccante, l'Ajax ha giocato meglio dell'Inter nel primo tempo. "A essere sincero, penso addirittura che siamo stati la squadra migliore nel primo tempo. Alla fine, al quarantesimo minuto c’è stato ovviamente un momento molto importante. Abbiamo avuto una grandissima occasione con Mika (Godts, ndr), che naturalmente deve entrare, perché così andiamo noi sull’1-0.".

Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…”- immagine 2
Getty Images

"Sono dettagli, naturalmente. O vai all’intervallo in vantaggio, oppure, come è successo, ci vai sotto 0-1. Credo sia stato un momento molto importante, davvero un peccato. Ho trovato che fossimo dominanti, che fossimo forti nei contrasti. Ho visto che eravamo aggressivi, che a tratti li abbiamo messi davvero sotto pressione. Ed era proprio quello che volevamo, per cercare di ottenere qualcosa. A livello di costruzione siamo anche riusciti a uscire bene in alcune situazioni, oppure talvolta giocando direttamente sulla seconda palla su di me. Il piano che avevamo è emerso abbastanza chiaramente. La sensazione era positiva, e questa sensazione la condividevamo anche nello spogliatoio”.

Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…”- immagine 3
Getty Images

"I gol di Thuram? Scegliamo sempre di avere due o tre giocatori in zona. Io sono uno di loro. In realtà sono i nostri migliori giocatori di testa. Alla fine, quei palloni finiscono in zone dove i nostri giocatori di zona non riescono a raggiungere. È semplicemente frustrante".

(ajaxshowtime.com)

Leggi anche
Prime – Pio Esposito davanti ai microfoni, la chiamata in diretta del fratello
Akanji: “A mio agio nell’Inter, solidi in difesa. Critiche dopo la Juve? Gioco da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA