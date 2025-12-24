Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto in diretta su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà:
De Paola: “Atalanta in crescita, ma Inter favorita. Chivu? Deve essere più…”
La Juventus può tornare per lo Scudetto?
"Credo di sì, perché mi piace il calcio innovativo. Si torna alla lotta uomo contro uomo, le strade nuove le stanno trovando gli allenatori che hanno coraggio e vogliono cambiare qualcosa, se supportati anche dalle società. Il calcio si è omologato, ma qualcuno vuole cambiare. Andare a cercare gli spazi e non le posizioni è già qualcosa di nuovo, un gioco più offensivo e non il tiki taka. E per me rispetto a questo Fabregas è rimasto indietro rispetto agli altri".
Atalanta-Inter cosa può dirci?
"Vedo l'Inter favorita, l'Atalanta mi piace, è in netta crescita con Palladino. L'Inter è uscita ai rigori dalla Supercoppa ma è una squadra che crescerà sempre di più. Deve crescere Chivu, che deve essere più allenatore che ex giocatore".
