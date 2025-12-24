FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste De Paola: “Atalanta in crescita, ma Inter favorita. Chivu? Deve essere più…”

news

De Paola: “Atalanta in crescita, ma Inter favorita. Chivu? Deve essere più…”

De Paola: “Atalanta in crescita, ma Inter favorita. Chivu? Deve essere più…” - immagine 1
Le dichiarazioni del giornalista sulla lotta Scudetto e sulla prossima sfida di campionato tra orobici e meneghini
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto in diretta su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà:

La Juventus può tornare per lo Scudetto?

"Credo di sì, perché mi piace il calcio innovativo. Si torna alla lotta uomo contro uomo, le strade nuove le stanno trovando gli allenatori che hanno coraggio e vogliono cambiare qualcosa, se supportati anche dalle società. Il calcio si è omologato, ma qualcuno vuole cambiare. Andare a cercare gli spazi e non le posizioni è già qualcosa di nuovo, un gioco più offensivo e non il tiki taka. E per me rispetto a questo Fabregas è rimasto indietro rispetto agli altri".

De Paola: “Atalanta in crescita, ma Inter favorita. Chivu? Deve essere più…”- immagine 2
Getty Images

Atalanta-Inter cosa può dirci?

"Vedo l'Inter favorita, l'Atalanta mi piace, è in netta crescita con Palladino. L'Inter è uscita ai rigori dalla Supercoppa ma è una squadra che crescerà sempre di più. Deve crescere Chivu, che deve essere più allenatore che ex giocatore".

 

Leggi anche
De Laurentiis attacca: “Si gioca troppo, a chi comanda non interessa dei tifosi”
Lucescu: “Moratti era l’anima dell’Inter. Innamorato degli attaccanti. Con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA