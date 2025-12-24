"Credo di sì, perché mi piace il calcio innovativo. Si torna alla lotta uomo contro uomo, le strade nuove le stanno trovando gli allenatori che hanno coraggio e vogliono cambiare qualcosa, se supportati anche dalle società. Il calcio si è omologato, ma qualcuno vuole cambiare. Andare a cercare gli spazi e non le posizioni è già qualcosa di nuovo, un gioco più offensivo e non il tiki taka. E per me rispetto a questo Fabregas è rimasto indietro rispetto agli altri".