L'ex allenatore nerazzurro si è raccontato a La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 18:32)

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Mircea Lucescuha parlato della sua esperienza all'Inter: «Moratti, un vero signore, prova a convincermi a restare ma in quell’Inter ho 10 uomini in scadenza e lui aveva fatto sapere in giro che l’anno dopo avrebbe preso Lippi, cosa che mi crea problemi. Comunque era l’anima del club, il suo amore lo senti, è l’esempio di un periodo d’oro in cui il calcio italiano è delle grandi famiglie. Oggi non è più così: fondi, cordate, stranieri... sì, si gioca, si fa mercato, ma il calcio da divertimento è diventato un avvenimento», le sue parole sull'allora presidente nerazzurro.

E ha ricordato anche che attacco aveva la sua Inter: «Baggio, Djorkaeff, Recoba, Ronaldo, Zamorano... Moratti è innamorato degli attaccanti, se avesse preso anche qualche difensore forte chissà quell’Inter quanto avrebbe vinto. Con Ronie ho un rapporto eccezionale: un amico mi porta delle arance dalla Sicilia, gliene do un po’ e lui ricambia con delle bottiglie di birra Brahma», ha raccontato.

