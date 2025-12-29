De Paola: “Inter, vittoria più ampia del risultato. La verticalità di Chivu…”

"È stata una vittoria sofferta, ma in realtà ampia per quanto si è visto in campo. L'Atalanta è stata in partita fino all'ultimo, ma l'Inter in realtà ha sciupato tanto. La produzione di gioco di Chivu comunque rimane molto valida, con questa verticalità che ieri ben si è mischiata con quella di Palladino. Ne ha beneficato lo spettacolo, non tanto per il risultato ma più che altro per il numero di occasioni. I bergamaschi comunque sono molto indietro in classifica e oramai sono definitivamente usciti dalla lotta Champions".