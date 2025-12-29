Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a TMW Radio nell'appuntamento fisso con l'Editoriale. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:
De Paola: “Inter, vittoria più ampia del risultato. La verticalità di Chivu…”
Che vittoria è stata per l'Inter contro l'Atalanta?
"È stata una vittoria sofferta, ma in realtà ampia per quanto si è visto in campo. L'Atalanta è stata in partita fino all'ultimo, ma l'Inter in realtà ha sciupato tanto. La produzione di gioco di Chivu comunque rimane molto valida, con questa verticalità che ieri ben si è mischiata con quella di Palladino. Ne ha beneficato lo spettacolo, non tanto per il risultato ma più che altro per il numero di occasioni. I bergamaschi comunque sono molto indietro in classifica e oramai sono definitivamente usciti dalla lotta Champions".
Che ne pensa delle divisive dichiarazioni di Conte?
"Conte si concede delle libertà incredibili, che a quanto pare però anche De Laurentiis stesso gli concede a sua volta. Quest'ultimo negli anni passati ha fatto fare una salto di qualità alla società, tanto che stabilmente gli azzurri si sono inseriti prima nei discorsi Champions e poi in quelli scudetto. La realtà è che Conte parla come sempre per togliere pressione alla propria squadra, ma il coinvolgimento nel discorso della società appare molto particolare".
