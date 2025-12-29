FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lopez (Genoa): “Norton Cuffy resta o va via a gennaio? Il nostro obiettivo è…”

news

Lopez (Genoa): “Norton Cuffy resta o va via a gennaio? Il nostro obiettivo è…”

Lopez (Genoa): “Norton Cuffy resta o va via a gennaio? Il nostro obiettivo è…” - immagine 1
"Sono giocatori che stanno crescendo in questi mesi, ci sono richieste per loro", ha ammesso Lopez su Norton-Cuffy e Frendrup
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha parlato così di mercato prima di Roma-Genoa:

"Norton-Cuffy e Frendrup restano fino a giugno o andranno via? Sono giocatori che stanno crescendo in questi mesi. Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale.

Il nostro obiettivo è uscire dal mercato di gennaio con un livello più alto o uguale, dobbiamo essere pronti. Non vogliamo perdere giocatori importanti, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile"

Leggi anche
Simonelli: “Milan-Como si giocherà a San Siro. Supercoppa non in Arabia Saudita”
Ederson: “Abbiamo avuto occasioni, ma il calcio è così. Contro l’Inter sapevamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA