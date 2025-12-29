Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha parlato così di mercato prima di Roma-Genoa:
Lopez (Genoa): "Norton Cuffy resta o va via a gennaio? Il nostro obiettivo è…"
"Sono giocatori che stanno crescendo in questi mesi, ci sono richieste per loro", ha ammesso Lopez su Norton-Cuffy e Frendrup
"Norton-Cuffy e Frendrup restano fino a giugno o andranno via? Sono giocatori che stanno crescendo in questi mesi. Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale.
Il nostro obiettivo è uscire dal mercato di gennaio con un livello più alto o uguale, dobbiamo essere pronti. Non vogliamo perdere giocatori importanti, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile"
