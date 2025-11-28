Si paragonano i risultati europei di Spalletti e Chivu. Ad analizzare il rendimento dei due allenatori è intervenuto anche Paolo De Paola

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Faccio un paragone. Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? Chivu è ancora con la mentalità dei giocatori, Spalletti è più tecnico d'esperienza. I cali dell'Inter li individuo per il fatto che c'è un allenatore ancora un po' molle".