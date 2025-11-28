FC Inter 1908
De Paola: “Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? E’ ancora un po’ molle”

Si paragonano i risultati europei di Spalletti e Chivu. Ad analizzare il rendimento dei due allenatori è intervenuto anche Paolo De Paola
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si paragonano i risultati europei di Spalletti e Chivu a TMW Radio. Ad analizzare il rendimento dei due allenatore è intervenuto anche il giornalista Paolo De Paola, che ha detto:

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Faccio un paragone. Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? Chivu è ancora con la mentalità dei giocatori, Spalletti è più tecnico d'esperienza. I cali dell'Inter li individuo per il fatto che c'è un allenatore ancora un po' molle".

"Spalletti la cavalca la Juve, Chivu non è ancora così, deve rompere la barriera di vicinanza con i calciatori".

(Fonte: TMW Radio)

