Si paragonano i risultati europei di Spalletti e Chivu a TMW Radio. Ad analizzare il rendimento dei due allenatore è intervenuto anche il giornalista Paolo De Paola, che ha detto:
Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:—
"Faccio un paragone. Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? Chivu è ancora con la mentalità dei giocatori, Spalletti è più tecnico d'esperienza. I cali dell'Inter li individuo per il fatto che c'è un allenatore ancora un po' molle".
"Spalletti la cavalca la Juve, Chivu non è ancora così, deve rompere la barriera di vicinanza con i calciatori".
(Fonte: TMW Radio)
