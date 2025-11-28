Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Spalletti non credo abbia fatto niente di clamoroso se non mettere dentro i più forti, quelli che ti fanno la differenza. A Firenze è andato per non prenderle e c'ero rimasto male, vista la Viola in che condizioni è. Conceicao è fondamentale, devi trovare una soluzione perché giochi sempre, fa la differenza uno come lui. Credo che piano piano stia aggiustando la Juve".