Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni su Cristian Chivu dopo il risultato europeo dell'Inter:
Orlando: “Chivu? Non sta girando nulla bene, ora c’è un po’ di sfortuna. Servirebbe…”
Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:—
"Spalletti non credo abbia fatto niente di clamoroso se non mettere dentro i più forti, quelli che ti fanno la differenza. A Firenze è andato per non prenderle e c'ero rimasto male, vista la Viola in che condizioni è. Conceicao è fondamentale, devi trovare una soluzione perché giochi sempre, fa la differenza uno come lui. Credo che piano piano stia aggiustando la Juve".
"Per quanto riguarda Chivu, un po' di sfortuna c'è ora. Tante cose gli sono girate nel verso sbagliato. Cosa fare per migliorare? Serve più cattiveria, ma rinuncia al 3-5-2 o ad ad altro? Io credo che al di là dei risultati contro le big, ci sia anche una componente di episodi che non sono girati a suo favore".
(Fonte: TMW Radio)
