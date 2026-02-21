Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare dei temi del giorno. Tra gli argomenti trattati l'Inter senza Lautaro e le accuse di Saviano a Marotta.

"Mi danno fastidio queste incursioni di personaggi che intervengono sul tutto e danno lezioni sul calcio senza sapere nulla. Non può fare sempre il professore su tutto. Non conosce il calcio, fa un'accusa grave a Marotta. Parla a sproposito. Sia le forze dell'ordine che tutti i presidenti cercano di convinvere con la presenza di delinquenza nelle curve, ma è una cosa che esiste da tempo. Lui, con il suo romanzo Gomorra, si è mai chiesto eticamente quale messaggio viene dato dai suoi personaggi ai giovani? Prima di dare certe sentenze, si studi la materia".