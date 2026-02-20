Andrea Petagna, attaccante del Monza, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Nazionale: "L'esordio in Nazionale ad Amsterdam con Ventura? Un'emozione così grande che il ricordo non è nitido. Quasi non ero a mio agio. Credo fosse anche l'esordio di Cristante, mio grande amico".
Petagna: “Il Mondiale? Ci penserà Pio Esposito. Mi piace molto, grandissimo giocatore”
L'attaccante del Monza punta con decisione sul giovane bomber dell'Inter anche in vista degli impegni della Nazionale
Spazio poi al presente, con grandi speranze affidate a Pio Esposito: "Il Mondiale? Ci penserà Pio, mi piace molto per la cattiveria e i movimenti: un grandissimo giocatore".
