Andrea Petagna, attaccante del Monza, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Nazionale: "L'esordio in Nazionale ad Amsterdam con Ventura? Un'emozione così grande che il ricordo non è nitido. Quasi non ero a mio agio. Credo fosse anche l'esordio di Cristante, mio grande amico".