L'esterno belga del Milan ha rilasciato un'intervista all'interno della quale ha parlato anche di arbitraggi e Var

Fabio Alampi Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 11:02)

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Allegri? Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire. Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante".

"L'avversario che mi ha colpito di più? Il Como mi ha colpito. Fa un calcio di possesso che è bellissimo. C'è tanta tecnica. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010".

Alexis, giocare bene o vincere?

"Vincere. Ci si ricorda solo di chi ha vinto".

Quanto vi ha cambiato il Var? In altre parole, quanto condiziona il comportamento di voi calciatori?

"Oddio... Il Var ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video".

Questo lo sappiamo. Ma spesso ne approfittate.

"Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l'attenzione dell'arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare".