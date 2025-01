De Pieri: “Mi ispiro a Foden. Ma in camera da bambino avevo il poster di…”

Il mio idolo? Il mio ruolo degli ultimi due anni è esterno destro d’attacco, ma posso adattarmi come punta a due, come quinto, come mezzala. Un mio idolo a cui mi ispiro è Foden, un grandissimo giocatore con qualità molto elevate. Sono mancino io sì. Il poster in camera da bambino? Di Messi sicuramente. Messaggi? Quelli della mia famiglia che sono stati molto contenti, spero sia solo l’inizio di una possibile grande carriera. Il mio sogno? Giocare con continuità in Champions League”.