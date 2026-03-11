Intervenuto ai microfoni ufficiali dell'Atalanta, Marten de Roon commenta la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern Monaco. "Troppo forte... Poi la nostra giornata è stata un po' così, così. È difficile trovare le parole dopo una sconfitta così ampia. Forse l'unica cosa è fare i complimenti ai tifosi che sono stati straordinari, ci hanno supportato dal primo minuto, ci hanno visto in difficoltà, ma non hanno mollato neanche un secondo, questo affetto dopo la partita è un qualcosa che deve unire squadra e società perché la stagione è ancora lunga".