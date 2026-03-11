news
De Roon: “Bayern troppo forte e troppo veloce, qualità pazzesca. Con l’Inter sarà…”
Intervenuto ai microfoni ufficiali dell'Atalanta, Marten de Roon commenta la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern Monaco. "Troppo forte... Poi la nostra giornata è stata un po' così, così. È difficile trovare le parole dopo una sconfitta così ampia. Forse l'unica cosa è fare i complimenti ai tifosi che sono stati straordinari, ci hanno supportato dal primo minuto, ci hanno visto in difficoltà, ma non hanno mollato neanche un secondo, questo affetto dopo la partita è un qualcosa che deve unire squadra e società perché la stagione è ancora lunga".
"Le sconfitte ci sono, loro sono stati nettamente più forti. Dobbiamo imparare, siamo stati forse troppo buoni con pochi falli, dovevamo spezzare un po' il gioco, lasciare un po' meno spazi… Abbiamo provato anche a pressare, ma questa squadra è troppo forte, sono troppo veloci, sanno giocare troppo bene.Hanno una qualità pazzesca, forse sono i più forti in Europa, sicuramente una delle più forti. Quando hai il coraggio di giocare uno contro uno, se trovi una squadra più forte o più veloce di te, vai in difficoltà". Adesso l'Inter: "Sabato sarà una gara importantissima, dobbiamo lasciare questa gara da parte, lo hanno capito anche i tifosi, questo ci aiuta a passare subito alla prossima gara".
© RIPRODUZIONE RISERVATA