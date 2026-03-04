Calafiori: “Ho sentito gli italiani dell’Inter e mi hanno detto che Chivu è…”

Riccardo Calafiori , difensore dell’Arsenal, a Supernova ospite di Alessandro Cattelan ha svelato un aneddoto che riguarda da vicino l’Inter. E, in particolare, Cristian Chivu.

Queste le parole del difensore della Nazionale: “Se i giocatori si approfittano dell’allenatore giovane e con poca esperienza? A pelle o inconsapevolmente ce l’hai una prima sensazione, se uno è stato già un grande allenatore.

Ho sentito i ragazzi (dell’Inter e della Nazionale italiana, ndr), sono tutti stra contenti di Chivu. E lo vedi anche quando parla nelle interviste, sembra sincero e vero, lo vedi quando parla. A me piacciono le persone così, sincere”.