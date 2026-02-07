Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di DAZN ha commentato il tanto discusso calcio di rigore assegnato al Napoli in pieno recupero: "Non so più che dire. Non sappiamo che dire, non sappiamo più cosa è chiaro errore, non sappiamo più se dobbiamo calpestare un piede per avere un fallo, se basta che gli passiamo sopra. Al di là del dispiacere e della nostra poca furbizia, il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più.

Siamo stati ingenui, ma non so più cosa è chiaro errore, cosa è giusto. Non so che sport sto allenando. Ormai siamo abituati così: uno del mio staff ha detto "se non lo danno a noi protestiamo", ed è vero, ormai protestiamo su tutto, vogliamo un vantaggio su questo regolamento distorto, che sta cambiando il gioco. Ormai ci attacchiamo a tutto, a un dito, a un tocco, a sfiorare un giocatore: non c'è più l'arbitro in campo. Andiamo avanti, dai.