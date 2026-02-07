FC Inter 1908
Il tecnico del Genoa ha commentato con amarezza la sconfitta: "Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più"
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di DAZN ha commentato il tanto discusso calcio di rigore assegnato al Napoli in pieno recupero: "Non so più che dire. Non sappiamo che dire, non sappiamo più cosa è chiaro errore, non sappiamo più se dobbiamo calpestare un piede per avere un fallo, se basta che gli passiamo sopra. Al di là del dispiacere e della nostra poca furbizia, il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più.

Siamo stati ingenui, ma non so più cosa è chiaro errore, cosa è giusto. Non so che sport sto allenando. Ormai siamo abituati così: uno del mio staff ha detto "se non lo danno a noi protestiamo", ed è vero, ormai protestiamo su tutto, vogliamo un vantaggio su questo regolamento distorto, che sta cambiando il gioco. Ormai ci attacchiamo a tutto, a un dito, a un tocco, a sfiorare un giocatore: non c'è più l'arbitro in campo. Andiamo avanti, dai.

Massa? Ho ringraziato e me ne sono andato. Rivedendo questo rigore ti lascia l'amaro in bocca, ti fa disamorare. Non meritavamo di finirla così".

