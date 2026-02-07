FC Inter 1908
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, intervistato da MilanNews, ha parlato così del Milan in lotta scudetto contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, intervistato da MilanNews, ha parlato così del Milan in lotta scudetto contro l'Inter"Dipende molto da Pulisic e Leao. Se dovessero tornare al meglio il Milan potrebbe dare filo da torcere all’Inter.

L’altra condizione riguarda ovviamente la formazione nerazzurra: se va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, la formazione rossonera potrebbe avere chances". 

