Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, intervistato da MilanNews, ha parlato così del Milan in lotta scudetto contro l'Inter: "Dipende molto da Pulisic e Leao. Se dovessero tornare al meglio il Milan potrebbe dare filo da torcere all’Inter.
Ravezzani: “Milan in lotta per lo scudetto con l’Inter? Dipende da due condizioni”
L’altra condizione riguarda ovviamente la formazione nerazzurra: se va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, la formazione rossonera potrebbe avere chances".
