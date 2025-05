"Abbiamo bisogno di una vittoria come questa. Dobbiamo continuare a spingere", ha dichiarato De Siervo, AD della Lega Serie A

Una vittoria dell'Inter in Champions League "sarebbe fondamentale" perché "abbiamo bisogno di quel tipo di vetrina.

Lo ha detto l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento proiettandosi sulla finale di Champions League in programma sabato a Monaco di Baviera.

"Abbiamo bisogno di una vittoria come questa, siamo tornati in vetta in Europa con tre finali disputate tre anni fa, due l'anno scorso e una quest'anno - ha concluso - Dobbiamo continuare a spingere".