De Siervo: “Inter ha già incassato 90 mln di euro dalla Champions! È pari alla cifra che…”

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo , ha partecipato questa mattina in Germania a SPOBIS, uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport business a livello mondiale in corso di svolgimento oggi e domani ad Amburgo.

De Siervo è intervenuto al panel “Challenges of European Football - The Top Leagues `Perspective" insieme ad Andrea Traverso (Director Financial Sustainability & Research, UEFA), Javier Tebas (President, La Liga), Mathieu Moreuil (Director International Football Relations & EU Affairs, Premier League) e Marc Lenz (Managing Director, DFL).