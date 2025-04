Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha commentato la netta sconfitta per 3-0 contro il Milan che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia: "La mia occasione? Maignan ha fatto una grandissima parata, poteva riaprire la partita, purtroppo non è andata. Il gol del 2-1 l'abbiamo cercato ma non siamo riusciti a farlo. È vero che è tutto l'anno che giochiamo due volte a settimana, tantissime partita, ma penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato delle situazioni, la palla non voleva entrare e loro nell'unica occasione hanno fatto gol. Purtroppo la partita è andata così. Dobbiamo rimanere positivi e lasciarci questo alle spalle: fa male, ma dobbiamo lavorare duro per gli altri obiettivi".