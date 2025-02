"E' stata una bella partita, siamo andati purtroppo in svantaggio ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Non voleva entrare, tre pali, alla fine Nicola mi ha messo una bella palla e l'ho messa dentro"

"Conosciamo anche il derby di Roma, è sempre una partita molto sentita. Avevamo già perso due volte quest'anno, abbiamo fatto di tutto per vincere ma non ci siamo riusciti. Almeno non abbiamo perso"