"La partita di stasera potrebbe anche dare qualcosa in più al Milan a livello di voglia e aggressività, non conta il momento attuale delle due squadre. Il Milan manca di continuità, ma non sono dell'idea di cambiare allenatore durante l'anno. In Italia non c'è mai tempo. Conceicao ha visto la Supercoppa e nessuno se l'aspettava, ma poi il Milan è tornato a non avere continuità. Bisogna avere un po' di pazienza".