"Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l'Olympique e' battere il PSG: rappresenta il potere e l'autorita', sono i piu' forti. E questo non mi piace". Ha esultato cosi' Roberto De Zerbi, dopo l'1-0 del suo OM sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd dopo 5' su un errore del portiere Chevalier. Mentre il Velodrome festeggiava la squadra, De Zerbi - espulso a fine match - ha spiegato la sua gioia per una vittoria che in casa mancava da 15 anni.
De Zerbi: "Ho accettato l'OM anche per battere il Psg. Loro più forti e questo non lo accetto"
De Zerbi: “Ho accettato l’OM anche per battere il Psg. Loro più forti e questo non lo accetto”
"Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso, e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa - ha poi spiegato il tecnico italiano - È uno dei giorni migliori da quando sono arrivato, ovviamente. Sono venuto all'OM per il Vélodrome e per battere il PSG. È un club che rappresenta la potenza, la squadra che vince da anni e per gli altri è quasi impossibile competere. Non lo accetto."
